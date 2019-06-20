На Донетчине нашли боеприпасы времен Второй мировой войны (Фото). Новости

В Славянском районе Донетчины 18 июня пиротехники ГСЧС уничтожили 24 боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«18 июня специалисты пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области провели обследование территории в с. Маяки Славянского района. В результате проведенной работы были изъяты и уничтожены 24 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийский снаряд калибром 76 мм – 4 единицы, артиллерийский снаряд калибром 45 мм – 2 единицы, минометная мина калибром 82 мм – 5 единиц, граната РГ-42 – 6 единиц, граната Ф-1 – 6 единиц, граната РГД-33 – 1 единица», – сообщили в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области