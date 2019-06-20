У Украины есть шанс урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, – эксперт. Новости

У Украины есть реальный шанс урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе в связи со сменой власти стране, но нужен и четкий план, и сильные переговорщики, и международная поддержка. Такое мнение высказал директор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский.

«Минские соглашения на тот момент, когда они были приняты, я уверен – это был большой шаг вперед. Вопрос в том, что мы потом остановились. Я считаю, что Минские соглашения в том виде, в котором они есть, это документ, который ни к чему не приведет», – сказал он.

«Мы их интерпретируем по-своему, россияне – по своему. Каждый стоит на своей позиции. Европейцы пытаются сделать маленькие шаги для того, чтобы хотя бы как-то это сдвинуть», – продолжил Корсунский.

По его мнению, сейчас у Украины есть реальный шанс сдвинуть переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе с «мертвой точки». «У нас сменился президент, будет новый министр, новая внешнеполитическая команда и новый секретарь СНБО – все структуры, которые занимаются внешней политикой. Сейчас есть шанс сформулировать новый план для реализации тех пунктов, которые упомянуты в Минских соглашениях. Мы должны для себя определить, что мы хотим и в какой последовательности», – отмечает дипломат.

Он рассказал, что по поводу нового плана для Донбасса много общался о последних этапах переговоров в Минске с экс-представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Евгением Марчуком.

«Есть хороший план, у нас есть хорошее видение, но мы их представляли в Минске, а этого недостаточно. Концептуально понятно, что нужно делать: надо возвращать территории, надо восстановить контроль над границей, надо восстановить мир и порядок, нужно решить, как мы будем действовать в отношении тех, кто был задействован в вооруженной борьбе против Украины, которые совершили преступления, как мы будем действовать по отношению к другим людям, которые там жили, как мы будем проводить там выборы и какой статус этих территорий будет в Украине. Все это там написано, но россияне это видят по-своему», – напомнил Корсунский.

«У нас есть свое видение и о миротворческой операции, вернее об операции по поддержанию мира. Фактически это единственный путь, если только Россия просто не выйдет оттуда и не отдаст нам нашу территорию, которую наша армия закроет, но я очень сильно сомневаюсь, что это может произойти. Есть наш план и мы должны его сформулировать на высшем государственном уровне, не на уровне минской группы, а на уровне президента», – говорит эксперт.

Он убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен назначить специального представителя именно по внешнеполитическим вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, который бы представлял план урегулирования вооруженного конфликта на международном уровне. «Этот человек с этим планом, который обсужден внутри страны и детально согласован со всеми необходимыми органами и структурами. Он бы этот план привез в Пекин, Берлин, Париж, Брюссель, Вашингтон. Надо получить мнение наших партнеров по Совбезу ООН, потому что, если миротворцы, то должна быть резолюция Совбеза ООН», – считает дипломат.

Эксперт допускает, что между Германией и Францией могут быть скрытые договоренности с Россией по Донбассу. Он отметил, что в этом контексте важно не только заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «динамическом восстановлении» отношений Европы и России, но и активизация экономического сотрудничества между РФ и Германией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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