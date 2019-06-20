Призеры областных олимпиад Донбасса увидели Париж и отдохнули в Диснейленде (Фото). Новости

Неожиданный подарок получили школьники Донецкой области, занявшие призовые места в региональных олимпиадах по математике, физике, химии, географии и английскому языку. Благотворительный Фонд Бориса Колесникова пригласил одиннадцать призеров областных олимпиад во Францию, сообщает пресс-служба Фонда.

В программе поездки – экскурсия по достопримечательностям Парижа, день отдыха в тематическом парке развлечений Диснейленд, а также посещение крупнейшего международного авиакосмического салона Ле Бурже.

«Ребята из Константиновки, Дружковки, Краматорска, Красной Поляны, Мариуполя, Лимана, Ильиновки и Бахмута 18 июня прилетели в Париж. В группу школьников вошли: Дарья Гармаш (география, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4), Андрей Редченко (химия, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26), Владимир Чередник (химия, Краснополянская общеобразовательная школа I-III ступеней), Василий Кабанов (физика, Мариупольский технический лицей), Наталья Котляр (физика, Мариупольский технический лицей), Владимир Саган (математика, Лиманский лицей), Михаил Носков (математика, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 35 им. В. М. Шеймана), Артем Агванян (английский язык, Мариупольский технический лицей), Михаил Колесник (английский язык, Бахмутская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12), Юлия Петренко (география, Славянская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12), а также Виктория Шестак (английский язык, Ильиновская опорная школа)», – рассказали в пресс-службе.

За успехи в учебе Фонд также поощрил поездкой в Диснейленд Даниила Павлыка и Максима Гальчука (учащихся Дружковского техникума Донбасской государственной машиностроительной академии), а также Владислава Сидельникова и Руслана Ельцова (студентов Константиновского индустриального техникума Донецкого национального технического университета).

В день приезда для школьников и студентов Донбасса организовали экскурсию по городу влюбленных. В сопровождении гидов ребята осмотрели здание Гранд-Опера, расположенное во дворце Шарля Гарнье. От самого известного оперного театра в мире дети на автобусах подъехали к Вандомской площади, окруженной старинными зданиями.

Возле здания Лувра и знаменитой стеклянной пирамиды ребята сделали фотографии на память, обменялись впечатлениями и пешком прошли до следующей туристической достопримечательности — площади Согласия. Здесь, на главной площади Парижа, во время Великой Французской революции стояла гильотина, на которой казнили Людовика XVI, Марию-Антуанетту и Робеспьера. А сейчас в центре площади возвышается древний памятник города — Луксорский обелиск, созданный более трех тысяч лет назад.

Затем по бульвару Елисейские поля группа вышла к 50-метровой Триумфальной арке – самой большой в мире.

«Мы достаточно много знаем о Париже, благодаря известным фильмам, книгам, картинам. Поэтому было очень здорово увидеть своими глазами самый романтичный город в мире, узнавать его достопримечательности, всемирно известные символы, услышать интересные истории их создания и становления. Поездка в Париж — очень щедрый подарок, большая честь и отличная мотивация для учебы. За несколько дней здесь мы получили массу позитивных впечатлений, хорошего настроения и вдохновения», — рассказала Виктория Шестак, ученица Ильиновской опорной школы.

Далее школьники и студенты посетили площадь Трокадеро, со смотровой площадки которой открывается лучший в Париже вид на Эйфелеву башню и виден семиметровый фонтан Да Варсови. Сделав передышку и полюбовавшись панорамой города, дети отправились к Эйфелевой башне. Завершилась экскурсия прогулкой по тенистым аллеям Марсова поля, любимому месту отдыха парижан и гостей.

19 июня старшеклассники и студенты отправились в Парк развлечений Диснейленд – огромную волшебную страну, в центре которой возвышается сказочный замок Спящей Красавицы. Парк разделен на тематические зоны с аттракционами для детей и взрослых, кафе и сувенирными лавочками. Вокруг парка ходят узкоколейные поезда с паровозами, и на каждом шагу поджидают сюрпризы.

Здесь ребята встретились с пиратами Карибского моря, Индианой Джонсом и Робинзоном Крузо, окунулись в мир Дикого Запада, времена Золотой лихорадки и путешествий Жюля Верна, прокатились на американских горках, картингах, каруселях, увидели Короля-льва, полетали в компании Питера Пена, заглянули к Белоснежке и Винни Пуху и проверили свою храбрость на десятках аттракционов для взрослых.

«Я очень рад, что побывал в Париже и провел день в известном парке Диснейленд. Это сказочная возможность в буквальном смысле, повсюду герои с детства любимых мультфильмов, тщательно воспроизведены декорации и антураж. Действительно, ощущение, что попал в сказку. В этой поездке я получил новый опыт, знания и впечатления, и хочу поблагодарить за это Фонд Бориса Колесникова», — рассказал Руслан Ельцов, учащийся Константиновского индустриального техникума Донецкого национального технического университета.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

«Чем раньше ученики поймут, что знания могут открыть для них весь мир, тем большего смогут достичь как творцы, инженеры, профессионалы. В следующем году Фонд организует всеукраинский проект для победителей и призеров ученических олимпиад по математике, физике, химии, географии и английскому языку. Возможно, кому-то поддержка Фонда поможет выбрать профессию или исполнить детскую мечту. Успех обязательно придет, если развивать в себе любознательность, способность учиться и воспринимать новое и вместе с тем быть смелым и активным. Сегодня наши школьники откроют мир Диснейленда, а завтра построят его в Украине», — говорит президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Напомним, Фонд 11 лет реализует спортивные и образовательные проекты, призванные поддержать талантливую молодежь Украины.