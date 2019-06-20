Полицейский-переселенец стал чемпионом мира по бодибилдингу (Фото). Новости

Полицейский-переселенец, подполковник Нацполиции Украины Александр Дыбов победил на Чемпионате мира по бодибилдингу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Подполковник полиции не только раскрывает преступления, но и находит время для ежедневных тренировок. «Я – горловчанин, в Донецкой области мой служебный путь начался с оперуполномоченного уголовного розыска районного отдела милиции. Затем перевелся в городское управление, где нес службу непосредственно в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», – рассказывает Александр Дыбов.

В 2014 году весной до последнего защищал управление полиции, которое впоследствии было захвачено участниками незаконных вооруженных формирований. На несколько дней попал в плен. После освобождения правоохранитель покинуть родной город, однако продолжил нести службу.

«Сначала вместе с горловскими коллегами прошли боевые учения в Мариуполе, а потом нас расформировали по разным подразделениям и городам. Меня перевели в Торецк», – вспоминает полицейский.

В Горловке мужчина 12 лет занимался боксом. В Торецке Александр открыл для себя новый вид спорта – бодибилдинг. «После полученных в плену травм врачи запретили мне заниматься контактными видами спорта. После десятилетия упорных тренировок вдруг оставить спорт невозможно, поэтому решил все равно ходить в спортзал для поддержания формы. Однако там встретил профессионалов по пауэрлифтингу, которые помогли подобрать правильную нагрузку в упражнениях со штангой и гантелями и открыть новые возможности в мире спорта», – делится правоохранитель.

После перевода в столицу Александр продолжил борьбу с наркопреступностью и параллельно совершенствовал программу тренировок. Со временем усилия дали тот результат, который в прошлом году принес ему почетное второе место во Всеукраинском чемпионате по бодибилдингу.

В этом году 34-летний подполковник полиции принял участие в Чемпионате мира по бодибилдингу, который состоялся во Львове. Он соревновался со спортсменами из разных стран, и достойно представил Национальную полицию Украины, заняв первое место в своей категории.