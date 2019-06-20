Губернатор Донетчины показал, как восстанавливают девятиэтажку в Авдеевке (Видео). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) начато восстановление девятиэтажки, известной своим муралом. Об этом сегодня, 20 июня, на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По словам Куця, восстанавливается многоэтажка по ул. Молодежной, 20. Здание имеет многочисленные повреждения – пробоины от снарядов в стенах, плитах перекрытия, разрушены перегородки, крыша, балконы.

«Восстановление здания происходит за счет областного бюджета. Общая сметная стоимость строительства первой очереди, согласно экспертному отчету восточного филиала ГП «НИИпроектреконструкция» составляет 27 млн 480 тыс. грн. На сегодня уже разобрали завалы и демонтировали аварийные части дома и начали восстановление несущих конструкций», – сообщил губернатор.

Он добавил, что за год за средства регионального материального резерва Донецкой области восстановлены 83 частные дома, которые были повреждены в ходе обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Торецке, Славянске, Бердянском, Гранитном, Сопино (подчинено Лебединскому), Лебединском, Зайцево, Светлодарске, Северске и Часов Яре.

«С начала восстановления – с августа 2017 года – завершили ремонт 1011 частных домов. Еще 2470 восстановлены при финансовой поддержке международных организаций – "Красный Крест", "Адра", "Человек в беде"», – рассказал Куць.

Читайте также: