Стреляли по наземным и воздушным целям: На Донетчине соревновались зенитчики (Фото). Новости

В Донецкой области состоялся финальный этап конкурса на лучший боевой расчет ЗУ-23-2 (зенитных установок). Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
На одном из полигонов Донетчины состоялся финальный этап конкурса на лучший боевой расчет ЗУ-23-2 среди подразделений Объединенных сил. В конкурсе принимали участие военнослужащие частей и подразделений, которые стали лучшими в предыдущих отборочных соревнованиях, состоявшихся в их воинских частях и в оперативно-тактических группировках.
По условиям конкурса, участники испытывали себя в развертывании и переводе в бой расчета ЗУ-23-2 на время, в переводе из походного положения в боевое, выполнении норматива стрельб по наземным целям – мишеням типа БТР и стрельб по целям типа «зависающий вертолет», а также выполнении стрельб по воздушным целям на меткость. Для выполнения этого норматива на меткость стрельбы минометчики запускали в воздух мину-мишень калибром 120 мм. Сложность уничтожения воздушной цели заключается в том, что наземная цель может только передвигаться в одной плоскости, а воздушная – в трех плоскостях.
Нормативы экипажи выполняли на своих пристрелянных ЗУ-23-2.
По завершению финального этапа конкурса военнослужащие боевых расчетов ЗУ-23-2, продемонстрировавшие лучшие результаты, были награждены знаками отличия и денежными премиями.
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