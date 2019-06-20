Почему Минские соглашения не выполняются, и что делать, – мнение. Новости

Минские соглашения изначально так «талантливо» написаны, что трактовать их можно по-разному, поэтому подвижек в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе нет. Такое мнение высказал российский оппозиционер, получивший гражданство Украины, Илья Пономарев.

По его мнению, в этих документах очень многое можно трактовать по-разному, что и происходит в ходе переговоров в Минске. «Самый первый фундаментальный вопрос: эти соглашения надо исполнять последовательно или параллельно? Эти пункты – это очередность шагов или это общий объем мер, которые надо одновременно сделать? Если это очередность шагов, то ничего не может быть исполнено до момента, пока не будет достигнуто полное прекращение огня, а полное прекращение огня даже теоретически добиться, мягко говоря, трудно», – говорит Пономарев.

Он привел и другой пример – пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса: «Под особым статусом можно понять вообще все, что угодно. В первом чтении были и поправки в Конституцию, которые никуда не пошли. Трактовать это можно очень по-разному. Грубо говоря, дал гарантии языка на этой территории – вот уже особый статус. Миротворцев ввели на эту территорию с мораторием на выборы, пока там находится полицейские силы – это тоже особый статус, но другой. Или федерализация – тоже особый статус, но третий».

«Украина уже проехала тот период, когда можно было говорить о какой-то федерализации, потому что реформа децентрализации идет дальше. Если федерализация подразумевает автономию каждого региона с точки зрения исполнения тех или иных властных полномочий, то децентрализация опускается на уровень ниже и подразумевает такую же автономию муниципалитетов. В этой ситуации федерализация просто теряет всякий смысл», – отмечает политик.

«Минские соглашения изначально плохо написаны и изначально очень трудно выполнимы. И Россия, и Украина в равной степени будут клясться в верности Минским соглашениям, потому что это – база, но задача сверх Минских соглашений – выстроить понятную и юридически непротиворечивую конструкцию. Я считаю, эту конструкцию нужно обязательно вынести на всеукраинский референдум, чтобы потом никто друг друга не обвинял. Украинский народ должен явно решить: мы хотим такого мира или нет», – резюмировал Пономарев.

Эксперт убежден, что Кремль заинтересован в возвращении неподконтрольной украинским властям территории Донбасса под юрисдикцию Украины, но для этого президенту РФ нужно «сохранить лицо».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: