Мариуполь закупит 64 новых низкопольных автобуса. Новости

Мариуполь (Донецкая обл.) закупит 64 новых низкопольных автобуса МАЗ. Соответствующие договоры на поставку заключены Мариупольским городским советом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба мэрии Мариуполя.

«18 июня, в рамках кредитного проекта "Обновление автобусного парка г. Мариуполя", который реализуется совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), Мариупольским городским советом заключен договор на поставку новых низкопольных автобусов большой и сверхбольшой вместимости экологического стандарта ЕВРО-5. Поставщик ООО "Торговый дом "ЛИТАН" (официальный представитель МАЗ в Украине). Срок поставки автобусов до 20 декабря 2019 года», – сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что автобусы будут поставлены в максимальной комплектации, включая кондиционирование кабины водителя и салона, электронные информационные системы и маршрутные указатели, автоматическое объявление остановок, систему видеонаблюдения, а также автоматическую систему подсчета пассажиров.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета