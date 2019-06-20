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В Мариуполе мужчина угрожал взорвать себя гранатой (Фото). Новости

В Мариуполе мужчина угрожал взорвать себя гранатой (Фото)

20.06.19 12:12dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Накануне полицейские выехали в поселок Старый Крым в Мариуполе, где в помощи нуждалась семья: нетрезвый глава семьи угрожал взорвать себя гранатой. Патрульным заявительница сообщила, что 52-летний отец покинул место проживания и направился в сторону реки.

За считанные минуты полицейские обнаружили указанного мужчину, который сразу признался, что в своей сумке имеет гранату РГД-5, которую якобы 1,5 года назад приобрел у военных. На место вызвали взрывотехников и следователей Кальмиусского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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