Дарио Срна возвращается в «Шахтер». Новости

Экс-капитан «горняков» Дарио Срна завершил выступления в итальянском «Кальяри» и возвращается в «Шахтер», где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Дарио Срна выступал в составе «оранжево-черных» с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в «Шахтере» Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

«В пятницу, 21 июня, в 15:00 в киевском отеле "Опера" состоится презентация нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру. По окончании мероприятия на вопросы журналистов также ответит и Дарио Срна», – добавили в пресс-службе.