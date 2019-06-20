Эксперт рассказал, как можно расширить формат переговоров по Донбассу. Новости

Украина должна конфиденциально получить мнение международных партнеров по конкретному плану об урегулировании конфликта на Донбассе и расширить «Нормандский формат» переговоров. Об этом рассказал директор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский.

«Когда мы получим такое мнение, мы можем скорректировать эту позицию, мы можем настаивать на ней, но и настаивая, мы должны понимать, какие у нас есть ресурсы. А потом попробовать изменить "Нормандский формат" на то, что я называю "Совет безопасности ООН плюс" – пять членов Совбеза ООН плюс Германия», – сказал он.

«Россия против введения в этот формат наших сторонников. Было много дискуссий: давайте пригласим Великобританию и США. Давайте – если Россия согласится, но она отказывалась, потому что они за нас», – продолжил Корсунский.

По его мнению, в формат переговоров по Донбассу можно ввести не только Великобританию и США, но и Китай. «Мы не против, но с Китаем нужно разговаривать. Если в этом формате будет обсуждаться план реализации, и мы будем понимать, что со стороны Китая есть понимание того, что мы не просто так этого хотим, а это обоснованное конкретное предложение по урегулированию ситуации на Донбассе, я думаю, что мы можем рассчитывать во всяком случае на нейтральную позицию Китая, а не на пророссийскую», – отмечает дипломат.

«Нормандский формат значительно уже – это Германия, Франция, Украина и Россия. И при том, что мы знаем, что Германия и Франция сейчас пытаются как-то быстро решить эту проблему», – добавил Корсунский.

Эксперт допускает, что между Германией и Францией могут быть скрытые договоренности с Россией по Донбассу. Он отметил, что в этом контексте важно не только заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «динамическом восстановлении» отношений Европы и России, но и активизация экономического сотрудничества между РФ и Германией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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