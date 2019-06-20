Политолог пояснил, насколько по-разному Россия и Украина трактуют Минские соглашения. Новости

Россия и Украина по-разному трактуют Минские соглашения, а компромиссы по Донбассу должны быть с обеих сторон, чтобы урегулировать ситуацию с вооруженным конфликтом. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко.

«Зеленский искренне хочет мира. Это шанс выйти из того тупика, в котором и Минские переговоры, и переговоры в "Нормандском формате" оказались за последние 2 года», – сказал он.

По его словам, история договоренностей пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 и 2015 году с Россией может повториться и с президентом Владимиром Зеленским, который демонстрирует, что он и его команда готовы идти на какие-то новые компромиссы. «Но компромисс предполагает взаимные уступки с обеих сторон, а Россия, и это главная проблема, пока демонстрирует, что они хотят только односторонних уступок, что Зеленский должен согласиться на российский сценарий, а он не сможет согласиться, потому что объективно для него это будет политическая смерть», – отметил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что есть разные интерпретации Россией и Украиной Минских соглашений, особенно их политической части, которая прописана «рыхло и аморфно».

«Украинская сторона интерпретирует как возвращение территорий и предоставление особого статуса территориям [ОРДЛО*], причем в первых Минских соглашениях вообще было временно – на три года, а сейчас – без ограничений, но особый статус, не автономия, хотя можно и так трактовать, но некий особый статус по украинским законам. И что амнистия не всех касается. А что говорит Россия: особый статус для двух сепаратистских "республик", что для нас неприемлемо. В Минских соглашениях нет ни слова о двух сепаратистских "республиках", получают территории ОРДЛО, а не "республики"», – пояснил эксперт.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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