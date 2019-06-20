На Донетчине полиции сдался еще один экс-участник НВФ. Новости

Правоохранителям Краматорска (Донецкая обл.) сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что на днях в Краматорский отдел полиции обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находился в рядах НВФ «ДНР».

«Наемник осуществлял контрольно-пропускной режим на перекрестке улиц Школьная и Проездная в городе Краматорск. Мужчина досматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Наградой за такую "службу" были продукты питания и деньги. Когда город освободили, бывший боевик тщательно скрывал свой прошлую связь с террористами», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас в отношении мужчины начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

«Полицейские проверяют его деятельность. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, мужчина будет официально освобожден от уголовной ответственности», – рассказали в полиции и напомнили, что ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.