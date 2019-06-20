На полном ходу: В Мариуполе у маршрутки отвалилось колесо (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) у маршрутного автобуса на ходу отвалилось колесо. Об этом сообщили очевидцы.

ДТП произошло сегодня, 20 июня, около 8:30 в Кальмиусском районе: на пр. Металлургов возле парка им. Гурова у маршрутки на полном ходу отвалилось колесо. Водителю автобуса удалось справиться с управлением, в аварии никто не пострадал.

Как сообщил директор городского Департамента транспорта и связи Василий Клат, подробности происшествия ему неизвестны. Однако он заверил, что этот случай будет проработан, а перевозчик объяснит, почему так произошло. Также будет проведена профилактическая работа с другими перевозчиками.

Источник: Сайт города Мариуполя