Тренерский штаб ФК «Шахтер» приступил к работе (Фото). Новости

Сегодня, 20 июня, ФК «Шахтер» вышел из отпуска, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Горняки» начинают подготовку к сезону-2019/20 под руководством нового тренерского штаба во главе с Луишем Каштру.
Луиш Каштру
Главный тренер
Дата рождения: 03.09.1961
Место рождения: Мондройнш (Вила-Реал, Португалия)
Карьера тренера:
«Агеда» (1998-2000), «Мельяда» (2000/01), «Эстаррейа» (2001-2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафиел» (2004-2006), Академия «Порту» (2006-2013), «Порту Б» (2013-2014), «Порту» (март – июнь 2014), «Порту Б» (2014-2016), «Риу Аве» (2016-2017), «Шавиш» (2017-2018), «Витория Гимарайнш» (2018-2019).
Витор Северино
Первый ассистент главного тренера
Дата рождения: 16.08.1983
Место рождения: Пениши (Лейрия, Португалия)
Несколько лет работал с юношами «Академики» (Коимбра) и «Порту». Был ассистентом Луиша Каштру в «Риу Аве», «Шавише» и «Витории Гимарайнш».
Филипе Селиккая
Ассистент главного тренера
Дата рождения: 19.01.1985
Место рождения: Алмада (Сетубал, Португалия)
Работал в юношеских командах «Белененсеша», «Алмады», «Бенфики», «Аль-Ахли» и «Спортинга». В двух прошедших сезонах был помощником Луиша Каштру в «Шавише» и «Витории Гимарайнш».
Жоау Брандау
Ассистент главного тренера
Дата рождения: 28.08.1982
Место рождения: Порту (Португалия)
Работал тренером по физподготовке с юношами «Порту» и «Падроэнсе», а также в «Академике» (Коимбра) и «Ароке». Позже вернулся в структуру «Порту», был ассистентом в команде Б. Возглавлял «Порту» U19, с которым принимал участие в Юношеской лиге УЕФА.
Жозе Кошта
Аналитик
Дата рождения: 09.12.1985
Место рождения: Вила-Нова-ди-Фамаликан (Брага, Португалия)
Антониу Феррейра
Тренер вратарей
Дата рождения: 01.09.1978
Место рождения: Сан-Томе-де-Негрелуш (Порту, Португалия)
С 2008 по 2014 год был тренером вратарей «Авеша», позже работал в ФК «Пасуш де Феррейра». В «Шахтере» с 1 июня 2016 года.
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
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