Тренерский штаб ФК «Шахтер» приступил к работе (Фото). Новости

Сегодня, 20 июня, ФК «Шахтер» вышел из отпуска, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Горняки» начинают подготовку к сезону-2019/20 под руководством нового тренерского штаба во главе с Луишем Каштру.

Луиш Каштру

Главный тренер

Дата рождения: 03.09.1961

Место рождения: Мондройнш (Вила-Реал, Португалия)

Карьера тренера:

«Агеда» (1998-2000), «Мельяда» (2000/01), «Эстаррейа» (2001-2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафиел» (2004-2006), Академия «Порту» (2006-2013), «Порту Б» (2013-2014), «Порту» (март – июнь 2014), «Порту Б» (2014-2016), «Риу Аве» (2016-2017), «Шавиш» (2017-2018), «Витория Гимарайнш» (2018-2019).

Витор Северино

Первый ассистент главного тренера

Дата рождения: 16.08.1983

Место рождения: Пениши (Лейрия, Португалия)

Несколько лет работал с юношами «Академики» (Коимбра) и «Порту». Был ассистентом Луиша Каштру в «Риу Аве», «Шавише» и «Витории Гимарайнш».

Филипе Селиккая

Ассистент главного тренера

Дата рождения: 19.01.1985

Место рождения: Алмада (Сетубал, Португалия)

Работал в юношеских командах «Белененсеша», «Алмады», «Бенфики», «Аль-Ахли» и «Спортинга». В двух прошедших сезонах был помощником Луиша Каштру в «Шавише» и «Витории Гимарайнш».

Жоау Брандау

Ассистент главного тренера

Дата рождения: 28.08.1982

Место рождения: Порту (Португалия)

Работал тренером по физподготовке с юношами «Порту» и «Падроэнсе», а также в «Академике» (Коимбра) и «Ароке». Позже вернулся в структуру «Порту», был ассистентом в команде Б. Возглавлял «Порту» U19, с которым принимал участие в Юношеской лиге УЕФА.

Жозе Кошта

Аналитик

Дата рождения: 09.12.1985

Место рождения: Вила-Нова-ди-Фамаликан (Брага, Португалия)

Антониу Феррейра

Тренер вратарей

Дата рождения: 01.09.1978

Место рождения: Сан-Томе-де-Негрелуш (Порту, Португалия)

С 2008 по 2014 год был тренером вратарей «Авеша», позже работал в ФК «Пасуш де Феррейра». В «Шахтере» с 1 июня 2016 года.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»