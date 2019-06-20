В «ДНР»: В Дебальцево мужчина хранил в гараже гранату. Новости

В неподконтрольном украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) местный житель хранил в гараже боеприпасы. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», «полицейские» «в ходе проверки оперативной информации провели осмотр гаража, принадлежащего местному жителю». «Стражи порядка обнаружили и изъяли гранату Ф-1 и 30 патронов калибром 5,45 мм. Боеприпасы направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД ДНР. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщают в «республике».

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