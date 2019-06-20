ДТП в Славянске: Пострадал велосипедист (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) местный житель 2002 года рождения получил травмы в результате аварии. Парень госпитализирован. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Авария произошла на регулируемом перекрестке в центре города.

«25-летний водитель "ВАЗа" совершил наезд на велосипедиста, который ехал во встречном направлении и выполнял маневр поворота налево», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Славянска

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).