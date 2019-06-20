В Мариуполе разоблачили пособницу НВФ. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители разоблачили пособницу незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что факт причастности женщины к НВФ был обнаружен во время мониторинга социальной сети.

«Оперативники вместе со следователями Центрального отдела полиции установили, что в 2014 году мариупольчанка 1989 года рождения принимала активное участие в составе незаконных вооруженных формирований. Женщина изготавливала флаги фейковой "республики" и "коктейли" Молотова, тем самым помогая своим "единомышленникам"», – рассказали в полиции.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.