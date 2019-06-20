На Луганщине осужден очередной организатор «референдума» в поддержку «ЛНР». Новости

На Луганщине житель Старобельска осужден за участие в подготовке к проведению в 2014 году «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, мужчину обвиняют в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«В мае 2014 года житель г. Старобельска, действуя по предварительному сговору с другими лицами, публично призвал местных жителей к участию в псевдореферендуме, имевшем целью отделение Луганской области от территории Украины, а также требовал предоставить помещение для его проведения на территории Старобельского района», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, искренне раскаялся, активно содействовал следствию и изобличению других соучастников. Между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

«По результатам судебного рассмотрения Старобельским районным судом Луганской области указанное лицо признано виновным и приговорено к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года», – сообщили в прокуратуре.

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