Ставили на телефоны на КПП: СБУ блокировала сбыт шпионских программ «Л-ДНР» (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) деятельность организованной группировки, которая создала канал поставки и сбыта «Л-ДНР» специализированного программного обеспечения и оборудования. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, шпионское оборудование позволяло получать несанкционированный удаленный контроль над работой телефонных терминалов и их содержанием без ведома владельцев.

«Также террористы устанавливали программы на мобильные телефоны граждан Украины во время проведения так называемых "фильтрационных" мероприятий на контрольно-пропускных пунктах. По заключению экспертов, с помощью установленных программ боевики перехватывали телефонные разговоры и SMS-переписку граждан, в том числе при использовании популярных мессенджеров. Они получали доступ к файлам, размещенным на мобильном устройстве, и отслеживали местонахождение абонента», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, полученные данные члены незаконных вооруженных формирований использовали, в частности, для искусственных обвинений граждан в «работе» на украинскую власть, что позволяло им шантажировать мирных жителей.

Отмечается, что во время следственных действий в районе ООС по месту жительства и пребывания двух злоумышленников правоохранители изъяли 100 тыс. грн и 18 тыс. росс. руб., которые они получили со счетов российских банков за поставки специализированного шпионского оборудования.

Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ также изъяли более 3 тыс. единиц специализированного оборудования, которое отправлено на проведение соответствующих экспертных исследований.