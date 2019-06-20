Еленовка в Донецк – бардак: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:12. Горловка. Приехала в 4:30, уже половину сетки. Открыли в 5:40. Пропускали быстро пока не было встречки. В 7 была в Артемовске (Бахмуте, – ред.). С детьми пропускали без возражений».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Маргарита: «10:46. Александровский в ДНР 40машин»;

«Т»: «11:08. Друг стоит на "Каргилле". Основная на мосту. Льгота примерно на первом туалете»;

Лариса: «11:40. В Донецк на въезд через Курахово машин 20. А на посту Украины на въезд перед шлагбаумом вообще никого»;

Лариса: «11:52. На въезд в ДНР через Курахово в льготке стоим 10 и основная10. Медленно»;

Сергей: «12:22. Марьинка в Донецк 30 машин, льгота – 15 машин»;

Лариса: «12:30. ДНР в Донецк пускают через "Каргилл". Льгота 2, очередь – 3 минут по 20-25»;

Лариса: «12:48. На выезд стоит на "Каргилле" на ДНР 90 и 50 льготников»;

Виктория: «13:02. "Каргилл" в Донецк проехали за час. В 10 утра было 10 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Vlad: «10:48. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку. Еленовка в Донецк машин 40 основная, льгота примерно 20»;

Andrew: «11:13. Еленовка приехал 4:09, сейчас 10-й. Движение еле-еле. Общая более 100»;

Vlad: «11:17. Еленовка в Донецк. Медленно. Поперли перевозы, а это вклиниваются в очередь. И еще 3 ряд»;

Vlad: «11:48. Еленовка в Донецк – бардак. Перевозы просто прут. Обычные смертные загорают»;

Анна: «11:58. Еленовка – ж***. 130 машин, 10 автобусов стоят на автостанции пустые, люди пошли пешком на блокпост, 60 льготы. Это в Волноваху. В Донецк хвоста очереди не видать, много. Пропускают по 8 машин.»;

Валентина: «12:10. В Еленовке общая очередь до крайнего туалета, льготка ± 40 машин»;

Сергей: «12:54. Еленовка в сторону Украины основная от поворота, льгота – половина основной. Движение по три авто с каждой очереди раз 20-30мин. Приехал в Еленовку в 4:10 ,только заехал на пост».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Макс: «10:02. Октябрь в Украину. На 10:00 основная в начале поселка, льготы – 10 машин. Протяжка 5-6 машин каждые 15 минут»;

Виталий: «10:05. Гнутово – за два часа въехали в камыши. Движемся раз в 20 минут на 5-6 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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