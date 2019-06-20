Извинения – единственное, что мы хотим получить от России, – родственники жертв катастрофы МН17. Новости

Две нидерландские семьи, потерявшие близких в результате падения самолета рейса MH17 на Донбассе, приехали 19 июня в Утрехт (Нидерланды), чтобы ознакомиться с новым отчетом Совместной следственной группы (JIT). По их словам, извинения – единственное, что им нужно от России, передает «Deutsche Welle».

Так, 17 июля 2014 года супруги из Роттердама – Роб и Силена Фредрикс – потерял сына. 23-летний Брайс Фредрикс летел тем злополучным рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Вместе с ним была и его подруга, 20-летняя Дейзи Улерс. Робби Улерс – ее двоюродный брат. Робби, летчик по профессии, вместе с родителями Брайса он посетил Донецк в октябре 2014 года, через 3 месяца после падения самолета Malaysia Airlines. Они должны были забрать в Нидерланды остатки тел своих погибших родственников.

Трагедия пассажирского лайнера, похоже, стала их жизненным назначением.

По словам Роба Фредерикса, Совместная следственная группа сообщила им фамилии четырех подозреваемых. «Они сообщили нам фамилии четырех конкретных подозреваемых: трех россиян и одного украинца (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, – ред.). Также нам объяснили, в чем конкретно заключается их роль в событиях 17 июля 2014», – сказал Роб.

Также, по мнению родственников погибших, часть ответственности лежит и на Украине. «Украинцы должны были закрыть воздушное пространство (в зоне конфликта на востоке Украины. – ред.). Но именно Россия послала туда "Бук". Это они нажали на кнопку. Однако в катастрофе есть и доля вины Украины, не только Россия виновата. И украинцы хотя бы подтвердили, что сделали ошибку, не закрыли воздушное пространство. И этот вопрос для нас выяснен. Если бы Россия сказала ок, мы это сделали, тогда бы все закончилось. Извинения – это единственное, что мы хотим получить», – сказал Роб.

Ранее сообщалось, что в России заявили, что озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня заявления о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления.

Напомним, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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