Почти 300 переселенцев из Донбасса получат жилье на Харьковщине. Новости

В шести городах Харьковской области реконструировали 16 квартир и 99 общежитий для предоставления жилья переселенцам из Донбасса. Восстановление жилья проходит в рамках грантового проекта правительства Федеративной республики Германия, реализуемого Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ). Об этом сегодня, 20 июня, во время пресс-конференции сообщил директор Восточного регионального представительства УФСИ Сергей Кадыгроб, передает «Depo.Харків».

Он отметил, что в ходе реализации программы по конкурсу были выбраны 6 городов в Харьковской области, которые получили инвестиции. Всего для переселенцев из Донбасса оснащены 16 квартир и 99 комнат в 6 общежитиях в Золочеве, Дергачах, Изюме, Краснограде, Лозовой и Богодухове.

Кроме этого, для нужд местной общины и переселенцев было отремонтировано 4 школы, 2 детских сада и Волчанский специализированный дом-интернат.

Таким образом, жилищные условия смогут улучшить почти 300 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также, Сергей Кадыгроб уточнил, что все восстановленное жилье находится в коммунальной собственности местных громад. Переселенцы получают право проживать в нем бесплатно, оплачивая только коммунальные услуги. При этом, согласно условиям программы, людей нельзя будет выселить из жилья, пока не будет решена ситуация на Донбассе или пока они не потеряют статус ВПЛ.

«Мы ориентируемся на создание небольших квартир, социальных квартир для того, чтобы внутренне перемещенные лица имели возможность жить полноценной жизнью в тех местах, где они поселились», – пояснил Кадыгроб.

По словам секретаря Красноградского городского совета Екатерины Ениной, некоторым переселенцам местные власти купили мебель в новые помещения, с помощью Фонда социальных инвестиций также была установлена ​​сантехника.

Для восстановления жилья для переселенцев в Харьковской области было потрачено около 52,3 млн грн. Общий объем инвестиций в объекты социальной инфраструктуры Харьковщины составляет около 88 млн грн. К 2022 году дополнительные инвестиции в создание жилья для переселенцев и другие социальные объекты планируется сделать в городах Чугуев, Изюм, Купянск.

Следует отметить, что восстановление жилья для ВПЛ проводилось в рамках первой фазы проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ V», финансируемого правительством Германии через немецкий Банк развития KfW. Общий размер гранта – 14 млн евро. Проект реализован в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также городах Киев и Львов.

Всего в ходе реализации этого проекта обустроены 119 квартир и 192 комнаты в общежитиях для размещения около 800 ВПЛ.

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