Теряется чувство реальности: Переселенка рассказала, почему решилась уехать из Донецка. Новости

В Николаеве живет Лидия Руденко со своей семьей – они переселенцы из временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Сюда они приехали в 2015 году. Сейчас Лидия – актриса аматорского театра «Трансформер».

Лидия вспоминает, что до последнего ни она, ни ее муж не верили, что придется изменить жизнь. «Поначалу так сложилось, что какие-то единичные доказательства, свидетельства, выстрелы ни о чем не говорили, потому что при мирной жизни не веришь, просто отказываешься верить, что это предпосылки, что это знаки чего-то. Да, мы слышали и об остальных городах, и все это видели, мы переживали. Было очень тяжело, это был постоянный страх, постоянные эмоции», – поделилась она.

По словам переселенки, в один день рядом с их домом взорвались снаряды, погибло много людей. «Снаряд упал на дорогу. Разбомбил дорогу, разбомбил троллейбус. Там погибли все люди, которые были. Это как раз меня очень впечатлило. Как раз в это время, в этом троллейбусе мы едем из садика с младшим сыном. И как-то так сложилось, что в тот день тогда нас не было», – вспоминает Лидия.

По ее словам, решение о переезде нельзя было откладывать. В Николаев их позвали друзья. «Звонили друзья, а оно тогда все было слышно – стрельба, и огонь. Я могла выйти, стоять на кухне и видеть, как небо просто "Градами" заслоняется. Тебе звонят, а оно все бух-бух, все дрожит, стекла. Они мне говорили: "Ребята, пожалуйста, мы вам что угодно". Вот эта поддержка огромная этих людей. Потому что настолько теряется чувство реальности. Не соображаешь – спрятаться, выжить. Перестаешь быть человеком абсолютно», – рассказала Лидия.

По словам женщины, в новом городе сначала не все складывалось – сложно было найти работу, жилье, прижиться. Но самое главное – было тяжело научиться чувствовать себя в безопасности. «Когда мне знакомая рассказала, что есть проект "Ликбез для родителей", приходи, посмотри, я пришла. Там презентовали тренировку, касающуюся и детей, и мне близкую тему. Был психолог. Я поняла, что вот они люди, вот здесь не говорят о проблемах, о переселенцах, об одеялах и чем-то таком. Это был для меня знаковый момент. Там я раскрылась, почувствовала эту жизнь вокруг, что что-то вокруг есть», – поделилась переселенка.

Сегодня Лидия воспитывает сыновей и занимается любимым делом – выступает в аматорском театре. Часто вспоминает Донецк и верит, что когда-то сможет вернуться в родной город.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Миколаїв»

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