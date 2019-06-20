ВНО-2019: Еще трое школьников из Донецкой области получили наивысший результат. Новости

Еще трое школьников из Донецкой области получили максимальные 200 баллов по результатам Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 20 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
По его словам, 200 баллов по английскому языку имеет Даниил Батищев из школы № 15 города Славянска.
По 200 баллов по биологии – ученица Бахмутской школы № 5 Мария Пятенко и ученица Краматорской школы № 33 Мирослава Чумак.
«Поздравляю детей, их педагогов и родителей с высоким результатом! Напомню, в настоящее время Донетчина имеет 5 выпускников, которые сдали ВНО на высокий балл», – написал Куць.
Напомним, по 200 баллов по украинскому языку и литературе получили Анастасия Денисенко из Волновахской школы № 5 и София Персань из школы № 69 Мариуполя.
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