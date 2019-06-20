Власть Украины усложняет положение переселенцев, существенно ограничивая их права, – Немыря. Новости

Украина за последние несколько лет в результате вооруженного конфликта на Донбассе вошла в десятку стран – «лидеров» по ​​количеству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в мире. Власть, имея обязанность обеспечивать права и свободы своих граждан, особенно тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, проводит откровенную политику дискриминации по отношению к собственным гражданам – вынужденным переселенцам. Об этом сегодня, 20 июня, заявил глава Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Григорий Немыря, передает пресс-служба ведомства.

«Так, правительство Украины вместо надлежащего формирования и обеспечения реализации государственной политики по крайне важным для ВПЛ проблемным вопросам, принимает дискриминационные подзаконные нормативно-правовые акты, в том числе по осуществлению социальных выплат ВПЛ. Они не только не облегчают, а наоборот усложняют положение переселенцев из временно оккупированных территорий Украины и граждан Украины, которые остались там проживать, существенно ограничивая их права на получение социальных выплат и пенсий», – говорится в сообщении.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины не выполняет решение Верховного суда от 2018 года и тысячи решений судов первой инстанции о восстановлении пенсий и выплаты задолженности. «Государство должно не создавать дополнительные препятствия для своих граждан, которые уже и так пострадали, а обеспечить им надлежащие социальные выплаты, в первую очередь, пенсии, что является их собственностью и едва ли не единственным финансовым средством их существования», – отмечает Немыря.

Кроме того, как отмечается, хотя еще в октябре 2018 года был принят базовый Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», до сих пор остаются нерешенными проблемные вопросы в сфере обеспечения избирательных прав этих лиц, их пенсионного обеспечения, защиты права собственности, компенсации за утраченное имущество, обеспечение жильем, оформлением документов, содействие в трудоустройстве. «Правительство самоустранилось от законодательных инициатив по этим вопросам. С целью решения проблемных вопросов ВПЛ на законодательном уровне народными депутатами Украины подан в парламент ряд законопроектов, однако они годами ждут своего рассмотрения», – сказал Немыря.

Это, в частности проекты законов:

«О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан) регистр. № 6240;

«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан» регистр. № 6692;

«О внесении изменений в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи"» (относительно обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц) регистр. № 2373;

«О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"» (о компенсации стоимости поврежденного имущества) регистр. № 2167;

«О предоставлении жилищной помощи гражданам Украины, жилье которых было разрушено (уничтожено) или повреждено в результате вооруженной агрессии государства-агрессора» реестр. № 6472 и другие.

«Промедление с рассмотрением этих законодательных инициатив откладывает на неопределенное время решение жизненно необходимых насущных проблем более миллиона наших граждан. Потеряв государственный контроль над частью своей территории, Украина не потеряла ответственности за обеспечение надлежащей поддержки и защиты граждан, пострадавших вследствие временной оккупации Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе», – резюмировал Григорий Немыря.

Напомним, что в Украине по состоянию на 18 июня, учтены 1 млн 385 тыс. 031 переселенец из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Киеве перед зданием Кабинета министров Украины члены Коалиции общественных организаций, занимающихся правами ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий, провели акцию – построили символическую кирпичную «стену», чтобы напомнить о пострадавших от конфликта на Донбассе, и призвали правительство «строить мосты, а не стены».

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