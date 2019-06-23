Переселенцам: Правозащитники напомнили, как проголосовать на выборах в ВРУ. Новости

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля, важно заблаговременно ознакомиться с порядком реализации их избирательных прав. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

«Многие ВПЛ смогли проголосовать на президентских выборах весной, благодаря временной смене места голосования. Недавно ЦИК еще больше упростила порядок изменения места голосования. Упрощение заключается в том, что теперь для такого изменения уже не нужно предоставлять документ, подтверждающий основание изменения места голосования», – говорится в сообщении.

Так, теперь достаточно прийти с паспортом и написать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) или

по месту нахождения лица в день выборов, или по месту его прописки. Такое заявление рассматривается безотлагательно. По результатам такого рассмотрения выдается удостоверение о временном изменении места голосования. Такое изменение возможно до 15 июля 2019 года включительно.

Однако, как отмечают правозащитники, наличие такой возможности не решает проблему дискриминации избирательных прав ВПЛ. Вопреки международным и национальным законодательным стандартам, их избирательные права ограничены, поскольку (при отсутствии прописки, а, следовательно, и избирательного адреса в месте голосования) они не могут участвовать в:

местных выборах; парламентских выборах в одномандатных (мажоритарных) округах.

«Поэтому, даже изменив место голосования в вышеупомянутом порядке, ВПЛ не сможет проголосовать на грядущих парламентских выборах в одномандатном округе. То есть большинство ВПЛ (место жительства которых зарегистрировано на временно оккупированных территориях (далее ВОТ) 21 июля получат только один бюллетень для голосования в многомандатном общегосударственном округе. Исключением являются ВПЛ, которые поменяли место голосования в пределах единого одномандатного округа (например, те, чьи избирательные округа разделены линией разграничения)», – рассказали правозащитники.

Как отмечается, выходом из существующего положения является принятие соответствующих законодательных изменений в порядок определения избирательного адреса лица. Сегодня она определяется исключительно на основании места регистрации лица (прописки). Одним из законопроектов, которым предлагается расширить перечень оснований определения избирательного адреса с одной до 6 (одной из которых будет наличие справки ВПЛ) является законопроект №6240. «Очевидно, что до ближайших выборов он одобрен не будет», – отмечают правозащитники.

Что касается категории ВПЛ, у кого нет прописки вообще (например студенты из ВОТ, которые были выписаны из общежитий и потом нигде не прописаны), то для голосования на ближайших выборах есть два способа:

Зарегистрироваться в Центре бездомных граждан и получить, таким образом, избирательный адрес по месту нахождения центра. «На практике в ходе такой регистрации возникают проблемы, например отказ руководства центра, мотивированный нехваткой там мест. Такой отказ является основанием для обращения в суд и именно в судебном порядке лицо может получить избирательный адрес по нужному месту», – разъясняют правозащитники. Обратиться с заявлением к руководителю органа ведения ГРИ, который по своему усмотрению может назначить или отказать в назначении избирательного адреса. Для обоснования такого заявления нужно предоставлять дополнительные документы, подтверждающие проживание именно в этом месте (например, договор аренды жилья там). «Но обязанность руководителя зарегистрировать лицо прямо не закреплено законом. Более того, руководитель несет ответственность за все такие решения. При этом были случаи, когда при должном подтверждении именно такая схема срабатывала», – отмечают правозащитники.

Отдельный порядок изменения места голосования предусмотрен для тех, кто хочет проголосовать за рубежом. Для этого существует три способа:

Поменять место голосования в органе ведения ГРИ по избирательному адресу. При наличии избирательного адреса на ВОТ – обратиться в отдел ведения ГРИ в Министерство иностранных дел. Уже находясь за границей, обратиться в украинское консульство, предоставив подтверждение основания для изменения места голосования (например, договор аренды квартиры или бронирование отеля там). «Но такой способ прямо не закреплен законом. При этом были случаи, когда именно такая схема срабатывала», – отмечают правозащитники.

Также правозащитники подчеркнивают, что голосование за рубежом происходит по загранпаспорту гражданина Украины.

«Несмотря на облегчение процедуры временного изменения места голосования и опыт предыдущих выборов, ближе к концу разрешенного для этого срока могут быть большие очереди, поэтому не стоит медлить с осуществлением этой процедуры», – призвали в «Донбасс-SOS».

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