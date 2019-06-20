Жесткое решение: Гройсман обещает обязать аптеки при больницах продавать «Доступные лекарства». Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует принятие жесткого решения, которое обяжет аптеки, работающие при муниципальных больницах, войти в государственную программу «Доступные лекарства». Об этом глава правительства заявил сегодня, 20 июня, передает Правительственный портал.

Гройсман напомнил, что по программе, которая работает 2 года, выписаны уже более 36 млн рецептов, а количество аптек, работающих в программе, превышает 7 тысяч. «Но как может быть так, что больница, которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, не имеет аптеки, где есть доступные лекарства? Я вижу аптеку и вывеску "Скидки пенсионерам", а надо иметь наклейку "Доступные лекарства". Тогда сверхважные препараты для больных с хроническими болезнями будут не со скидкой, а вообще бесплатны! Считаю, здесь нужно жесткое решение. Нельзя злоупотреблять бедой людей», – заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Украине в программе «Доступные лекарства» по электронному рецепту получен первый миллион лекарственных средств. За 2 года программу удалось расширить и сделать ее популярной и полезной для граждан.

Напомним, в Украине ежеминутно врачи выписывают более 100 электронных рецептов (е-рецептов) по программе «Доступные лекарства».

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