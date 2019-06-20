Пенсии переселенцев: Мониторы омбудсмена продолжают фиксировать системные нарушения. Новости

Мониторами уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека установлены системные нарушения права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение социальных выплат за прошлый период и невыполнение территориальными Пенсионными фондами решений судов, принятых в пользу ВПЛ по пенсионным выплатам. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, сотрудники департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека осуществили плановый мониторинговый визит в Переяслав-Хмельницкое объединенное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области и Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Переяслав-Хмельницкого городского совета.

Как сообщается, на дату проверки в Переяслав-Хмельницком объединенном управлении ПФУ в Киевской области на учете состоит 541 пенсионер из числа ВПЛ, из которых: 44 (8,1%) не получают пенсионные выплаты, которые по разным причинам были приостановлены, и 144 лицам (26,6%) не выплачена пенсия за прошедший период. «Руководство Переяслав-Хмельницкого объединенного управления ПФУ в Киевской области объясняет причины выявленных нарушений несовершенством норм постановления Кабинета министров Украины от 08.06.2016 № 365*, а также отсутствием отдельного порядка выплаты сумм социальных выплат, которые не выплачены за прошедший период и учитываются в органе, который осуществляет социальные выплаты», – говорится в сообщении.

Результаты мониторинговых визитов с предоставленными рекомендациями по устранению выявленных недостатков будут отражены в соответствующих отчетах.

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для ВПЛ, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции. А Постановлением № 335 Кабмин фактически «заморозил» долги по пенсиям сотням тысячам переселенцев и жителям неподконтрольной Украине территорий Донбасса.

Как сообщалось ранее, за прошлый 2018 год в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи.

* Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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