Луганщина: В Главном управлении Пенсионного фонда внедрены единые стандарты (Фото). Новости

В Северодонецке помещение Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области приведено под единые стандарты обслуживания ведомства. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба ПФУ.

«Сегодня представляем результаты проведенной работы по внедрению единых стандартов обслуживания в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области, которое находится в городе Северодонецк», – говорится в сообщении.

Как сообщается, 2019 год для ПФУ определен годом приведения помещений органов Фонда, где предоставляются услуги гражданам, к единым стандартам. «Удобные и комфортные условия для посетителей, соблюдение корпоративного стиля при обустройстве мест обслуживания – главный критерий, которым руководствуются работники учреждения при проведении ремонтных работ», – уточнили в ПФУ.

Отмечается, что ремонт помещений осуществляется в соответствии с планом-графиком, который еженедельно контролируется руководством ПФУ.

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