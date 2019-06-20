Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис и сократил ее штат. Об этом говорится в указе главы государства сегодня, 20 июня.

В частности, в документе сказано, что будет образован Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины. «Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий», – говорится в сообщении.

Первый помощник президента Украины, помощник президента Украины, советники президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность.

Штатное расписание Офиса утверждается руководителем аппарата Офиса президента Украины, которому нужно подать в двухнедельный срок проект положения об Офисе президента Украины.

Комиссию по реорганизации Администрации президента Украины возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента Украины – руководитель Главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.