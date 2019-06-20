Военный конфликт на Донбассе обсудят на саммите Украина-ЕС. Новости

На саммите Украина-ЕС 8 июля в Киеве обсудят войну на Донбассе, реформы, имплементацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также макрофинансовую помощь ЕС. Об этом рассказал глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Есть много тем, по которым нам надо пообщаться. Главные будут касаться конфликта на Донбассе, а именно выполнения положений Минских соглашений, что можно сделать для достижения политического решения этого вопроса. Очевидно, что мы также будем говорить о выполнении Соглашения об ассоциации, а также о реформах», – сообщил Мингарелли.

Он добавил, что в повестке дня также будет тема макрофинансовой помощи.

По словам Мингарелли, говоря об ожиданиях Брюсселя от первых 100 дней президента Украины Владимира Зеленского на посту, в ЕС надеются, что он действительно сможет ускорить процесс проведения реформ в некоторых секторах. В частности, внедрение верховенства права и борьба с коррупцией, продолжения реформ в энергетическом секторе, осуществление реформ рынка электроэнергии и рынка земли, а также в секторе приватизации крупных промышленных предприятий.

«Мы надеемся, что в поле зрения президента будут все эти вопросы. Другим важным направлением является имплементация Соглашения об ассоциации, где огромный объем работы заключается в приведении законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС», – рассказал дипломат.

Как подчеркнул посол, в ЕС надеются, что новое руководство Украины сможет найти способ восстановить работу Минской площадки.

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