На Донетчине во время пожара погиб пожилой мужчина. Новости

В Новогродовке (Донецкая обл.) во время пожара в квартире 4-этажного жилого дома погиб пожилой мужчина. По информации правоохранителей, тело 69-летнего хозяина квартиры было обнаружено во время тушения огня. Сейчас ведется расследование. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вечером 19 июня, в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от работников ГСЧС, что в одной из квартир Новогродовки произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции выяснили, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже многоквартирного дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили умершего владельца квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз», – добавили в полиции.