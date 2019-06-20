В Попаснянском районе восстанавливают школу, гимназию и строят спортплощадку (Фото). Новости

В Попаснянском районе (Луганская обл.) идут работы по восстановлению образовательных учреждений и строительству спортивной площадки. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

В частности, восстановительно-ремонтные работы проходят в Золотовской общеобразовательной школе и многопрофильной гимназии Горного.

Также, как отмечается, на базе этой гимназии планируется открыть детский сад. Сейчас идет реконструкция помещения.

Кроме того, по информации обладминистрации, сейчас идут строительные работы спортивной площадки на территории, прилегающей к спортивному залу в Горном.

«В ближайшее время в Попаснянской райгосадминистрации запланировано провести рабочие совещания с руководителями подрядных организаций», – добавили в ЛугОВГА.