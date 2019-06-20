В «Л-ДНР» участники НВФ находятся в готовности к применению запрещенных огневых средств, – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) удерживает подразделения в готовности к немедленному применению запрещенных минскими договоренностями огневых средств – артиллерийских систем, минометов и танков. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает удерживать в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов, в готовности к немедленному применению запрещенных минскими договоренностями огневых средств, в частности, артиллерийских систем, минометов и танков», – говорится в сообщении.

При этом, по данным ГУР, увеличено количество тренировок корректировщиков огня артиллерийских и минометных подразделений, под руководством инструкторов Вооруженных сил Российской Федерации.

«Также, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях возросла интенсивность проведения стрельб артиллерийскими и минометными подразделениями, экипажами танков, боевых бронированных машин, гранатометчиками и снайперами», – добавили в Минобороны.