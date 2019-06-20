Обереги Мариуполя: Художники превратили тетраподы в арт-объекты (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) гигантские тетраподы, которые служат берегозащитными сооружениями, превратили в настоящие арт-объекты – бетонные «писанки».

Несколько лет назад они укрепляли линию обороны, и находились в горячих точках Донбасса. Художники расписывают их в цвета Приазовья и называют «оберегами» прифронтового города.

Полевые цветы на тетраподах – символ жизни и мира. Они олицетворяют жителей прифронтового города, отстоявших его от незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Как сообщалось ранее, история мариупольского оберега началась с прекрасного – с арт-проекта «Твоя стихия» в 2013 году.

Напомним, 13 июня прошла пятая годовщина освобождения Мариуполя от НВФ «ДНР». В этот день благодаря украинским бойцам над городом взвился сине-желтый флаг. Тогда главный бой шел в сердце украинского форпоста, так называемом историческом центре.

Источник: UATV Channel

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