Судьба «хрущевок»: Жильцов будут переселять в новые квартиры с ремонтом. Новости

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» согласно которому, жильцов дома сначала переселят в новое жилье с ремонтом, и только после этого снесут старое здание. Об этом рассказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

«В новом законопроекте мы ввели, что сначала не сносится дом и люди вынуждены переезжать куда-то, а уже после этого строится новое жилье. Нет, в первую очередь, строится пусковой дом, в него отселяются люди и только потом сносятся старые объекты. Обязательно нужно, чтобы новая квартира была с ремонтом и, в случае необходимости, была обеспечена помощь жителям в переезде, потому что не все даже на это имеют возможность. Тогда это будет правильно», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что если реализовать такой проект в Украине и правильно организовать процедуру отселения при сносе устаревших домов, то это повысит заинтересованность самих жителей «хрущевок», ведь они смогут вдвое капитализировать свое имущество.

По словам Парцхаладзе, действующий сегодня закон о реконструкции устаревшего жилья не дает возможности решить эту проблему и запустить такой механизм на практике. Закон, который был принят в 2006 году, оказался неэффективным и не адаптированным к украинским реалиям.

«С каждым годом устаревшего жилья в Украине все больше, оно накапливается. И если не начать решать эту проблему сейчас, то со временем эта проблема существенно обострится», – добавил он.

Новый законопроект в ближайшее время будет передан на рассмотрение и согласование в заинтересованные органы исполнительной власти. После этого его рассмотрит Кабинет министров Украины.