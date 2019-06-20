Для пляжного отдыха: В Северодонецке заполняют водой озера (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) началось залповое наполнение водой озер Чистое и Парковое. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«С целью поднятия уровня воды на городских водоемах и организации пляжного отдыха городская власть начала залповое наполнение озер Чистое и Парковое», – говорится в сообщении.

Так, 17 июня началась подача воды на озеро Парковое, а с 15:00 19 июня – на озеро Чистое.

Кроме того, как сообщается, исполнительные службы и коммунальные предприятия начали благоустройство пляжных территорий, очистку водной поверхности озер, завоз дополнительно песка, обустройство кабинок для переодевания, навесов от солнца, установление информационных табличек, обеспечение душевыми и туалетами. «В усиленном режиме идет наполнение озер Парковое и Чистое, очистка их от ряски и водорослей, дополнительная уборка прилегающей территории от мусора и завоз песка на пляж (по состоянию на 20 июня на пляж озера Парковое завезено около 100 тонн песка), обустройство кабинок для переодевания и навесов от солнца», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Северодонецкого городского совета

После наполнения озер водой будут проведены санитарные заборы и открыты пляжи.

Напомним, в Луганской области определено 16 мест массового отдыха людей на водоемах.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек. Через время количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией, увеличилось до 38 человек. Также, 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

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