На Луганщине угонщики авто попали в ДТП (Фото). Новости

В Новопскове (Луганская обл.) полицейские за несколько часов нашли угнанный автомобиль и установили угонщиков, которые успели попасть в ДТП. Об этом сегодня, 20 июня, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«29-летний местный житель, позвонив в Новопсковский отдел полиции, сообщил о том, что исчез его автомобиль ВАЗ-2106, который он оставил возле дома на квартале Тепличном. Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль и установили лиц, причастных к его похищению», – написала она.

«Злоумышленниками оказались двое местных жителей, которые объяснили полицейским, что похитили автомобиль для своих развлечений, но не справились с управлением и столкнулись с припаркованным на обочине автомобилем, после чего скрылись с места происшествия», – добавила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Следствие продолжается.

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