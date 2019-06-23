Село Луганщины борется за звание самого «невероятного» в Украине. Новости

Село Осиново (Новопсковский р-н, Луганская обл.) вошло в рейтинг всеукраинского проекта «Невероятные села Украины-2019». Всего на конкурс свои бизнес-планы подали 115 сел Украины из всех ее областей, в онлайн-голосование попали 20 сел.

Достопримечательностью села является Успенская церковь, построенная в 1802 году. Здание церкви сочетает в себе элементы барокко и классицизма. Росписи датируются XIX веком. Вблизи села найдено 3 могильника с 12 курганами и каменная половецкая баба, что свидетельствует о давнем заселении местности. На западной окраине села есть геологический памятник природы местного значения – осиновские песчаники. В месте этого памятника находится интересный объект – отпечаток ноги динозавра.

В случае победы в конкурсе выигранные средства в селе планируют потратить на приобретение аппаратуры для проведения слободского фестиваля украинской эстрадной песни «Песенный Айдар».

Онлайн-голосование за бизнес-планы сел продлится на сайте AgroPortal.ua до 17 июля (включительно). Таким образом, определится 10 полуфиналистов конкурса. А с 18 июля по 31 июля члены экспертного совета отберут 5 финалистов, которые пройдут в III этап конкурса – финал.

Проголосовать за село Осиновка можно по ссылке http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019-golosuem/