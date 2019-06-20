Стало известно, сколько жителей Луганщины получили 200 баллов по ВНО. Новости

В Луганской области по итогам Внешнего независимого оценивая (ВНО) двое жителей получили по 200 баллов. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал информацию о результатах ВНО по украинскому языку и литературе, математике, физике.

Максимальное количество баллов по математике получили выпускник Ольховской общеобразовательной школы I-III ступеней Станично-Луганского района и выпускница прошлых лет.

Отмечается, что эти результаты не являются окончательными, так как позже будут обнародованы результаты ВНО по иностранным языкам, биологии, химии, географии и истории.

По информации пресс-службы, в 2018 году в Луганской области 200 баллов за выполнение сертификационной работы получил один выпускник по химии, в 2017 году высший балл ВНО не получил ни один выпускник.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Донецкая область имеет 5 выпускников, которые сдали ВНО на максимальный балл.

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