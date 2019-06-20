Чего ждать от доллара до осени: Прогнозы экспертов. Новости

Эксперты подтвердили прогнозы о стабильности курса доллара в Украине летом. Стабильность, по их словам, не связана с отменой валютных ограничений для бизнеса со стороны Национального банка Украины (НБУ), сообщает «Сегодня».

Эксперты отмечают, что курс удержится в коридоре 26,3-26,8 грн/долл, причем скорее даже ближе к нижней границе.

«До сентября нас ожидает валютное затишье, как было два последних года, так как экономика Украины хоть и медленно, но стабильно растет, а летом деловая активность традиционно падает. Предложение валюты на рынке больше, чем спрос, за счет ее стабильного притока от трудовых мигрантов. Фактором риска остаются парламентские выборы в июле: если они пройдут с нарушениями, это может вызвать спекулятивный рост курса, но вероятность такого небольшая», – объяснил президент Украналитцентра Александр Охрименко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также прогнозирует плавное подорожание доллара с сентября – до 28 грн/долл в ноябре, когда деловая активность будет в разгаре.

«Но обвала гривны не будет, так как сейчас валюты в стране достаточно», – успокоил эксперт.