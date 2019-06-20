Ежемесячно 12 тысяч гривен: Как в Счастье пытались наладить коррупционную схему (Фото). Новости

Правоохранители в Луганской области разоблачили коррупционную схему вымогания средств с предпринимателей, в налаживании которой подозревают руководителя Военно-гражданской администрации Счастья Дмитирия Скворцова. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики ГУНП в Луганской области.

«Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства от предпринимателя 12 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу распоряжения о предоставлении разрешения на размещение временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности. Данную сумму неправомерной выгоды предприниматель должен был платить ежемесячно лично руководителю Военно-гражданской администрации г. Счастье», – говорится в сообщении.

Вчера, 18 июня, служащий был задержан во время получения неправомерной выгоды на сумму 12 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что председатель военно-гражданской администрации г. Счастье Дмитрий Скворцов отказывается давать показания по делу о коррупции, о чем сообщил первый заместитель военного прокурора Луганского гарнизона Андрей Кузьмин.