Зеленский озвучил, сколько денег нужно на восстановление Донбасса. Новости

Для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины. Об этом сегодня, 20 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, передает «УНН».

«Отдельно я хочу остановиться на восстановлении Донбасса. По расчетам украинских экспертов, для этого нам нужно больше 300 млрд грн. Это будет большой проект по реинтеграции, но мы не будем ждать завершения войны. Мы уже сейчас начинаем работать. На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в единой, свободной и независимой стране», – сказал Зеленский.

По его словам, этот проект предусматривает, в частности, создание качественных условий в пунктах пересечения линий разграничения, привести в порядок старые и построить новые дороги, развивать экономику и социальную сферу.

Напомним, по мнению аналитика фонда «Демократические инициативы» Марии Золкиной, Украина не готова к реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.

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