Фонд Рината Ахметова передаст украинским больницам 200 машин «скорой помощи». Новости

Фонд Рината Ахметова запускает масштабный проект всеукраинского значения. Об этом сообщила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

«Фонд Рината Ахметова в июне 2019 года запускает беспрецедентный проект. В его рамках детским областным больницам, станциям "скорой помощи" и амбулаториям сельских громад во всех областях Украины будет передано 200 карет "скорой помощи". Машины оснащены современным оборудованием. Часть предназначена для удаленных районов и труднодоступных мест», – рассказала Наталья Емченко.

По данным социологического исследования КМИС, вопросы здоровья и медицины являются приоритетными почти для 60% населения Украины. Как подчеркнула Наталья Емченко, оказание различного рода медицинской помощи и содействие развитию украинского здравоохранения всегда были важными среди направлений в работе Фонда Рината Ахметова. С 2007 года реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье.

В частности, помощь Фонда получили более 120 000 человек в рамках программ «Рак излечим» и «Стоп туберкулез». Благодаря этой работе украинцы получили возможность проходить диагностику и лечение по стандартам, принятым в мировой медицине.

С 2014 года Фонд сфокусировал свою деятельность на помощи мирным жителям востока страны. Его опыт спасения людей в условиях кризисной ситуации до сих пор не имеет аналогов. Благодаря Фонду порядка 1000 жителей Донбасса ежегодно получают лекарства, помощь в операциях и диагностике.

Также Фонд единственный в Украине системно и масштабно, ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как «Здоровое сердце», «Реабилитация раненых детей», «Лекарства детям», «Теперь я слышу».

«В 2019 году будет реализован еще один знаковый для Украины проект. Фонд передаст украинским больницам 200 автомобилей "скорой помощи", что позволит сделать экстренную помощь доступной, в нужное время, в нужном месте, для миллионов украинцев», – сказала Наталья Емченко.

Проект передачи автомобилей "скорой помощи" учреждениям здравоохранения реализуется по личному решению учредителя Фонда – Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

«Фонд Рината Ахметова руководствуется принципами открытости и прозрачности и всегда информирует о своей деятельности на сайте, а также страницах Фонда в соцсетях», – добавили в пресс-службе.