На Донетчине местная власть должна способствовать лечению и оздоровлению участников АТО/ООС, – Куць. Новости

В Донецкой области местная власть должна способствовать лечению и оздоровлению участников АТО и ООС. Об этом сегодня, 20 июня, во время коллегии Донецкой облгосадминистрации заявил председатель Донецкой ОГА Александр Куць.

«Качественное и бесплатное медицинское обеспечение участников АТО и ООС должно стать приоритетом для местной власти всех уровней, поэтому я призываю городские и районные администрации внимательнее относиться к нашим защитникам, способствовать их лечению и оздоровлению», – заявил он.

По словам директора департамента здравоохранения ДонОГА Юрия Узуна, помощь для ветеранов обеспечивается на всех уровнях системы здравоохранения области от первичной медико-санитарной помощи до квалифицированного специализированного лечения в областных лечебно-профилактических учреждениях. Также Узун сообщил, что почти в полном объеме из областного и местных бюджетов проводятся мероприятия по разнопрофильному протезированию ветеранов: участники боевых действий обеспечиваются зубными имплантами, слуховыми аппаратами, искусственными хрусталиками и кардиостимуляторами.

Также Узун отметил необходимость проведения социальной реабилитации, в которой нуждается каждый военный, возвращающийся из зоны боевых действий. «У нас уже есть опыт работы с личным составом частей без отрыва от службы на базе Святогорского госпиталя ветеранов войны, и уже есть положительные результаты. Областной властью проводится комплекс мероприятий по внедрению этого успешного опыта в других лечебных и социальных учреждениях Донецкой области», – сказал он.

Как сообщается, глава области поручил департаменту здравоохранения ОГА рассмотреть, в пределах реальной возможности местных бюджетов, вопрос об увеличении расходов на бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения ветеранов войны и участников боевых действий.

Напомним, более трех лет в Краматорске функционирует Центр поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч». Здесь предоставляют услуги бойцам, побывавшим на войне, их семьями и переселенцам для адаптации и полноценного возвращения к насыщенной мирной жизни.

Как сообщалось ранее, в Украине в текущем году на реабилитацию военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют потратить более 43 млн грн.

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