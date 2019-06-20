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Для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса откроют «горячую линию». Новости

Для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса откроют «горячую линию»

20.06.19 17:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

С 24 июня по 9 августа 2019 года в Министерстве образования и науки Украины (МОН) в партнерстве с Фондом «Открытая политика» начинает работать «горячая линия» для абитуриентов по вопросам вступления в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба фонда.

Специалисты Фонда будут предоставлять консультации жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий, территорий вдоль «линии размежевания» и Крыма по упрощенной процедуре вступления через Образовательные центры (OЦ) «Донбасс-Украина», «Крым-Украина».

Также уточняется, что очень символично, помогать в качестве волонтеров на «горячей линии» будут и студенты перемещенного в Киев Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, которые вступали через OЦ (ТНУ единственное заведение высшего образования, где работает сразу два ОЦ и «Донбасс- Украина», и «Крым-Украина»).

 Номера «горячих линий»:

+38 044 278 89 29

0800504425  БЕСПЛАТНО!

+38 068 951 25 13

+38 050 550 54 11 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Региональные «горячие линии» Фонда «Открытая политика»:

Краматорск

0800 50 45 22  БЕСПЛАТНО!

+38 066 113 93 75

+38 097 904 71 91

Северодонецк

0800 50 45 11  БЕСПЛАТНО!

+38 099 345 20 76

+38 097 983 65 31

Херсон

0800 50 45 70  БЕСПЛАТНО!

+38 097 983 65 91

+38 095 875 74 99

Также в Министерстве образования и науки будут предоставлять консультации по вступлению по электронной почте  vstup2019@mon.gov.ua и в форме личного приема по адресу г.Киев, бул. Шевченко, 16, фойе здания и конференц-зал № 2 (4 этаж, комната № 401).

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