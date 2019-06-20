Внеочередные выборы: КСУ признал конституционным роспуск Рады . Новости

Конституционный Суд (КС) признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента. Об этом со ссылкой на источник в суде пишут «Українські Новини».

«Признали указ конституционным», – сообщил он.

Соответствующее решение принято на закрытом заседании Большой палаты КС сегодня, 20 июня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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