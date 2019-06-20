В ОБСЕ рассказали об угрозе для мирного населения на Донбассе. Новости

На Донбассе вооружение и другая техника, размещенные в жилых районах, а в одном случае – вблизи школы, создают угрозу для гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 20 июня.

Так, в период с 3 по 16 июня Миссия зафиксировала 44 единицы вооружения, размещенные в нарушение согласованных линий отвода (включая 32 в неподконтрольных правительству районах).

«Наблюдатели также обнаружили в жилых районах наличие вооружения и другой военной техники, угрожающей мирным жителям и их собственности. Например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ зафиксировали зенитные ракетные комплексы вблизи домов в Черненко и недалеко от функционирующей школы в Тарасовке. Кроме того, БПЛА обнаружили боевые машины пехоты в жилых районах Безымянного и Луганска», – говорится в отчете.

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