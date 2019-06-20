В ЮНИСЕФ рассказали о поддержке переселенцев. Новости

Поддержка семей переселенцев – одно из приоритетных направлений работы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) на Донбассе. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Украине на своей странице в Facebook.

«Вместе с партнерами мы оказываем психологическую помощь, поддерживаем школы, ремонтируем детские сады, помогаем наиболее незащищенным семьям», – говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ отметили, что сегодня в мире отмечают Международный день беженца. По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 70 млн человек в мире покинули свои дома из-за войны, конфликтов или преследования. Из-за конфликта на востоке в Украине зарегистрировано около 1,4 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых почти 200 тыс. детей.

«В этом году мы начнем создание в громадах социальных пространств и организации предоставления семьям качественных социальных услуг – инклюзивного образования, психологической поддержки, организации центров дневного пребывания детей», – рассказали в организации.

Напомним, что в Украине по состоянию на 18 июня, учтены 1 млн 385 тыс. 031 переселенец из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе в ООН постоянно заявляли о нарушении прав человека в вопросах пересечения линии разграничения и выплаты пенсий.

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